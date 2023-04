Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, commenta per SassuoloNews.net le voci che lo vorrebbero nel mirino di altri club, con l'Inter in fila: "È già successo in passato che qualcuno mi ha cercato, vediamo cosa succederà e cosa vogliamo fare. Io qua non sto bene, di più, però come ha detto il mio amministratore, tutti hanno l'ambizione di migliorare, anche io ho avuto altre opportunità ma faccio questo lavoro con i giovani con passione e con amore, io lo statale non lo posso fare", chiosa con un sorriso.