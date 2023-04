Grande protagonista della gara vinta dal Sassuolo contro la Juventus, Maxime Lopez viene interpellato da DAZN sui suoi punti di riferimento in Serie A, dove nel suo ruolo gioca gente come Marcelo Brozovic e Stanislav Lobotka: "Sono entrambi molto forti, se devo scegliere faccio il nome dello slovacco perché penso sia più simile a me. Però ci sono anche altri grandi giocatori all'estero da guardare come Luka Modric".