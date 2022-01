Sassuolo, Dionisi: “Scamacca resta fino a giugno, così come Raspadori”

Il tecnico dei neroverdi: "Abbiamo bisogno di entrambi, stanno trovando più spazio rispetto alla scorsa stagione"

A margine del successo sul Cagliari, che ha permesso al Sassuolo di accedere ai quarti di Coppa Italia, Alessio Dionisi non ha potuto sottrarsi alle inevitabili domande di mercato sui due pezzi più pregiati della sua rosa, seguiti da vicino anche dall'Inter: "Scamacca è sereno, assolutamente - ha spiegato a Sportmediaset -. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, non devo ufficializzarlo io ma finirà la stagione al Sassuolo. Abbiamo bisogno di lui come di Raspadori, due giocatori che stanno trovando maggiore spazio rispetto all'anno scorso".