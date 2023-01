Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Sampdoria. Il tecnico dei neroverdi ha parlato anche di Andrea Pinamonti, arrivato in estate dall'Inter: "Diciamo che di acquisti in estate ce ne sono stati… Anche perché ci sono state anche le cessioni. Gli allenamenti fanno tanto, ma le partite ancora di più. Ho già detto che mi aspetto di più da Andrea, fermo restando che ha già fatto cose positive nelle prestazioni di squadra. Anche lui deve pretendere qualcosa di più da se stesso, ma questo vale per chiunque: nessun giocatore in Serie A può fermarsi".