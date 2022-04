Alessio Dionisi ha definito la sua prima stagione da tecnico in Serie A con due semplici parole: "esperienza importante". E non poteva essere altrimenti per il tecnico del Sassuolo ammazza grandi, capace di battere a domicilio Milan, Juve e Inter: "Per quanto riguarda queste partite, non avrei pensato di vincerle, non lo immaginavo - le sue parole a FanPage.it -. Poi agli occhi esterni valgono più di tre vittorie ma, lo dico molto sinceramente, per quanto mi riguarda valgono esattamente tre vittorie. Forse la cosa più importante è la consapevolezza, che vale molto di più. Quando riesci a vincere, anche a detta degli avversari, meritando o comunque non demeritando ti dà una consapevolezza importante, soprattutto l’ultima fatta con l’Inter. Sinceramente non è che mi piaccia tanto sognare ma non mi pongo né obiettivi a lungo termine né limiti. Vivo alla giornata, e sto facendo lo stesso anche qui al Sassuolo. Un allenatore allena il presente con un occhio al futuro. In questo campionato di big ce ne sono tante rispetto a noi e non con tutte siamo stati efficaci allo stesso modo: ora abbiamo altre 8 partite da affrontare e sarebbe bello riuscire a dare continuità, visto che più della metà le giocheremo con squadre sopra di noi in classifica".

A propisito delle big che si stanno contendendo lo scudetto, l'ex Empoli si esprime così sulle loro potenzialità: "Soffermarmi su un giudizio solo su quando le abbiamo affrontate noi secondo me è sbagliato, perché andrebbe considerato il momento e tanti altri fattori, ma guardarle nel complesso credo che Napoli e Milan siano due squadre che stanno avendo più continuità grazie al gioco che sviluppano per la qualità degli interpreti. Poi la forza dell’Inter e della Juventus non è in discussione ma se ne devo dire due, dico Milan e Napoli".

Inevitabile, infine, una domanda relativa al futuro di due dei giocatori che si sono messi maggiormente in mostra con la maglia neroverde, ovvero Scamacca e Frattesi: "Hanno delle qualità? Assolutamente sì. Stanno facendo bene? Altrettanto vero. Io credo che serva di più. Esperienza non ne hanno, entusiasmo tantissimo e qualità anche: se possono bastare, allora sì. Ma non sta a me dirlo, io sono l’allenatore del Sassuolo e me li tengo stretti, come tutti gli altri. Stanno facendo molto bene perché stanno giocando con continuità, la squadra sta facendo bene: merito loro e dei compagni che li mettono nelle condizioni giuste. Se saranno all’altezza di altri palcoscenici non sta a me dirlo perché per me sono all’altezza del Sassuolo. Per quello che stanno facendo ci sta che delle società li possano notare ma, all’atto pratico, non so che interesse ci sia intorno ai due ragazzi".