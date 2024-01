Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, flirta con un record statistico: l'estremo neroverde ha raggiunto infatti quota 21 rigori parati in Serie A dal 2004-2005, e non è distante dal detentore del primato, l'ex numero uno dell'Inter Samir Handanovic che ne ha totalizzati 26. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Consigli non nasconde di essere particolarmente stuzzicato dall'idea di superare lo sloveno: "Sarebbe un bel traguardo. Studio tanto, considero anche il comportamento degli specialisti in base al minuto e al punteggio. Io amo la boxe e le arti marziali, quello è un duello. Siamo io e il rigorista.

Anzi, sono solo io. E’ un mio momento. Non mi piace fare cinema prima del tiro, non parlo, non faccio smorfie. Non spero che il mio avversario tiri male, voglio essere bravo io. E mi dispiace tanto se intuisco il tiro, magari tocco il pallone e non lo paro".