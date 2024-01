Intervistato da TMW Radio, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così della lotta al vertice in Serie A: "Come finirà il testa a testa tra Inter e Juve? Spero che duri fino alla fine dell'anno. La Juventus non mi ha sorpreso, conosco bene mister Allegri, da tanto, ed è riuscito a tenere in piedi tutta la società. Non avere le coppa avvantaggia. L'Inter è un grande club e sarà una bella lotta".