Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce per parlare dell'inchiesta Prisma e il presunto coinvolgimento del club neroverde. "Ho avuto modo di leggere sui quotidiani il coinvolgimento di varie squadre di Serie A. Dobbiamo aspettare, non ho letto nulla di particolare, non abbiamo ricevuto niente. Onestamente siamo molto tranquilli", le sue parole.