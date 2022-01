Sartor: “La Juve ha più da perdere dell’Inter. Mi aspetto gara spumeggiante”

L'ex difensore: "Nerazzurri più concentrati sulla lotta Scudetto, ai bianconeri vincere un trofeo può essere utile"

Intervistato da Tuttojuve.com, Luigi Sartor, doppio ex di Inter e Juventus, dipinge così la Supercoppa in progrmma domani: "Che gara mi aspetto? Spumeggiante, senza esclusione di colpi. Quelli di Juve e Inter mi sembrano due organici nettamente attrezzati per poter lottare su più fronti, Europa inclusa. La favorita? Secondo me la Juve ha più da perdere dell'Inter in questa partita. L'Inter è molto più concentrata sul discorso lotta Scudetto. La Juve, invece, è indietro in campionato. Vincere un trofeo potrebbe esserle utile"