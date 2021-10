Sarri su Luis Alberto: “L’ho visto discretamente bene ultimamente”

Le parole del tecnico toscano sul fantasista spagnolo

Giorni di mal di pancia, la tensione prova a distenderla il tecnico della LazioMaurizio Sarri, che ai microfoni di Dazn, pochi minuti prima della sfida del Bentegodi di Verona, parla di Luis Alberto: "L'ho visto discretamente bene anche negli ultimi due ingressi in partita. Come ho sempre detto l'obiettivo è far giocare i giocatori di qualità, nel mezzo dobbiamo fare un percorso".