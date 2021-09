Sarri fa chiarezza: “Immobile ha la sensazione di essersi fermato in tempo”

Il tecnico biancoceleste fa chiarezza sulle condizioni dell'attaccante, uscito in anticipo per un problema ai flessori

La Lazio (avversaria dell'Inter dopo la sosta per le nazionali) vince in Europa League, ma resta in ansia per le condizioni fisiche di Ciro Immobile. A fare il punto sull'attaccante biancoceleste ci ha pensato Maurizio Sarri: "Non sta male, lui ha la sensazione di essersi fermato in tempo: speriamo sia un piccolo risentimento tendineo e non muscolare - l'augurio ai microfoni di SkySport -. Ha avvertito un fastidio nella parte bassissima dei flessori, dietro al ginocchio. Quindi si spera in quello".