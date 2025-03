Ieri, al Massimino di Catania, è arrivato il primo gol da professionista di Amadou Sarr, giocatore prodotto del vivaio dell'Inter oggi in prestito al Foggia allenato da Luciano Zauri. Rete che non è bastata a garantire ai rossoneri la vittoria visto che grazie alla rete di Armando Anastasio gli etnei hanno siglato l'1-1 definitivo e che quindi lascia sensazioni contrastanti nel ragazzo, come da lui stesso testimoniato ai microfoni di Foggia TV dopo la partita: "Sono molto contento per il gol che cercavo da tempo. È stato importante aiutare la squadra, c’è il rammarico per non aver portato i tre punti a casa. Era stimolante scegnare a Catania e devo dire che mi porto a casa questo ricordo. Speriamo di segnare anche allo Zaccheria”.

Sarr aggiunge poi le dediche per questo traguardo raggiunto: “Dedico questo gol alla mia famiglia e a Foggia che mi sostiene sempre, senza avermi mai giudicato. Cerco sempre di dare il mio contributo”.