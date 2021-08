Saras vola, Moratti esulta: boom di ricavi nel primo semestre

La società ha registrato anche un EBITDA pari a 108,7 milioni nel primo semestre 2021, migliorandosi rispetto ai -114,4 milioni dello scorso anno

Buone notizie per Massimo Moratti. Saras, la società dell'ex presidente nerazzurro, che ha reso noto i risultati commerciali relativi al primo semestre 2021, ha chiuso "con ricavi per 3,77 miliardi, in aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2020 - si legge su Calcio&Finanza -. Saras ha inoltre registrato un EBITDA pari a 108,7 milioni nel primo semestre 2021, migliorandosi rispetto ai -114,4 milioni dello stesso periodo nel 2020. Il risultato netto risulta pari a 0,5 milioni (-180,7 milioni nel 2020). Per quanto riguarda la posizione finanziaria, essa risulta negativa ante effetto IFRS 16 per 433 milioni di euro, in miglioramento comunque rispetto al 31 dicembre 2020, e negativa per 479 milioni post effetto IFRS 16 (-545 milioni al 31 dicembre 2020)".