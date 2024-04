"Forse sarò l’unico cretino a pensarlo ma spero di non vincere lo scudetto il prossimo 22 aprile. Non ci voglio perché ci saranno 70 mila milanisti allo stadio". Così dice Marco Santin, storico componente della Gialappa's Band e grande tifosi interista, a Tuttosport.

"Spero di vincere il derby ma di vincere lo scudetto la settimana dopo con il Torino quando lo stadio sarà tutto nerazzurro. Il gioco dell'Inter? Non mi divertivo così da anni. Abbiamo vinto tanti campionati ma questo è straordinario. Abbiamo sempre giocato a calcio. L’abbiamo fatto con una squadra cambiata per sei undicesimi a inizio anno ma stanno giocando in maniera pazzesca. Mi diverto tanto a vederli. Con un po’ di accortezza si poteva passare con l’Atletico, fare un turno di più in Champions. Ma niente di più. Lautaro una bandiera? Credo che stiano lavorando in questo senso. Poi nella mia vita, da tifoso di questa squadra, ho visto tante bandiere sparire. Ho visto un Lukaku giurare fedeltà e poi negarsi al telefono. Preferisco non vivere di illusioni ma il presente. E oggi lui c’è".