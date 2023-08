Fabiano Santacroce, ex difensore e oggi procuratore sportivo, ha inquadrato la situazione Lukaku ai microfoni di BianconeraNews, tornando sul recente passato: "Per Lukaku la questione è differente, il belga ha combinato un pasticcio e se l'affare non dovesse concludersi rischierebbe di restare fuori rosa. In questo contesto è la Juve ad avere il coltello dalla parte del manico".