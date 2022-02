Sannino: “Inter aveva già una squadra fortissima prima dei due innesti”

La convinzione fotografica del tecnico

Il tecnico Giuseppe Sannino ha parlato a 'Stadio Aperto' su "TMW Radio", facendo una fotografia delle squadre di Serie A, soprattutto partendo dalle posizioni di vertice: "Mi interessa vedere la Juventus. Come tutti, per capire. L'Inter mi sembra che abbia fatto due innesti ma poteva pure non prendere niente: già avevano una squadra fortissima. Da lontano poi vedo un Napoli che ha perso qualcosa nel percorso e il Milan che sta facendo un campionato straordinari. Quindi l'Atalanta, che non è più una sorpresa. Sarebbe bellissimo se una società così riuscisse a vincere lo scudetto".