"Sullo stadio Meazza di San Siro non c’è alcun vincolo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo sul tema del Meazza all’evento organizzato da Fdi a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Sangiuliano, dopo le parole del sottosegretario alla cultura Sgarbi, ha poi ricordato che "il 27 gennaio del 2001 la sovrintendenza ha comunicato al comune di Milano la non sussistenza dei requisiti di carattere storico e artistico necessari per la sottoposizione a tutela dell’immobile. Successivamente, il 4 febbraio del 2019 il sindaco di Milano ha chiesto conferma dell’inesistenza di qualsiasi vincolo e la sovrintendenza ha confermato, con la direzione generale che il 12 aprile sempre del 2019 ha affermato che non si riconoscevano particolari caratteristiche di interesse storico e architettonico".