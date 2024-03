Mattia Sangalli, ex centrocampista della Primavera dell'Inter attualmente in forza al Trento, parla ai microfoni di Radio Dolomiti non solo della stagione del club gialloblu ma anche del suo cammino nelle giovanili nerazzurre: "Quello all'Inter è stato un percorso bellissimo, finito come meglio non si poteva conclidere con il successo in campionato Primavera. Eravamo un gruppo fortissimo, con gente come Giovanni Fabbian e Cesare Casadei che ora è già a livelli altissimi; poi nelle Under 16 e 17 ho incontrato Sebastiano Esposito, Lorenzo Pirola e Filip Stankovic. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatori davvero forti, sono stato fortunatissimo e ringrazio l'Inter per questo bellissimo percorso".

Inter della quale oltretutto è un tifosi: "Emozione più bella di rappresentare la squadra per la quale tifi non si può provare. Provengo da una famiglia di interisti, giocare nella squadra del cuore è una grandissima emozione. Ho avuto modo di allenarmi sul finire della mia esperienza con la prima squadra ed essere convocato in Serie A e Champions; quando sei piccolo è impensabile, quando sei là ti rendi conto di quanto è bello. Vorrei provare altre mille emozioni così".