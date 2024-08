Durante la conferenza stampa di presentazione di quest'oggi, Alexis Sanchez è tornato sul suo ultimo incrocio con l'Udinese da avversario, quando dopo la vittoria ottenuta in volata dall'Inter alla Bluenergy Arena si è fermato a consolare i giocatori bianconeri: "Sono venuto qua perché sono tifoso dell'Udinese, la prima squadra della mia vita fuori dal Cile è stata Udine, in quella partita alla fine ero un po' triste, ha segnato Davide Frattesi e ho pensato che qua sarebbe successo un casino", dichiara sorridendo.

Il cileno poi garantisce: "Sono qua perché credo nella squadra, non in vacanza o per fare quello che piace a me, sono stato in top club, ho vinto tanto e credo in questo staff e questa squadra".