Francesco Acerbi e Alexis Sanchez non sono partiti alla volta di Cagliari per il posticipo in programma domani sera contro la truppa di Ranieri. Il difensore ha lavorato a parte anche oggi e prova a recuperare senza fare troppo in fretta. Stesso discorso per il cileno, che punta ad esserci contro la Fiorentina alla terza di campionato.