Alexis Sanchez è pronto a tornare in Nazionale. Il Niño Maravilla è stato convocato dal Cile per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 in programma l'8 e il 12 settembre, rispettivamente contro Uruguay e Colombia. Nel giorno dell'ufficialità del ritorno all'Inter, un altro appuntamento da segnare in agenda: quello con la sua Nazionale.

️🇨🇱 𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗗𝗘 #𝗟𝗔𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗗𝗢𝗕𝗟𝗘 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ‼️



Estos son los jugadores convocados por el cuerpo técnico dirigido por Eduardo Berizzo, para la fecha FIFA Clasificatoria de septiembre.https://t.co/HpDPUrtdOk pic.twitter.com/F0bwDCquWH — Selección Chilena (@LaRoja) August 26, 2023