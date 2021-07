Sanchez ci dà un taglio: nuovo look prima di tornare al lavoro con l’Inter

Un barbiere di Tocopilla pubblica sui propri social le foto del lavoro fatto con l'attaccante nerazzurro

Ultimi giorni di riposo per Alexis Sanchez dopo la Copa America e prima di tornare agli ordini di Simone Inzaghi. Il cileno, intanto, ne approfitta per dare una rinfrescata al proprio look: il Nino Maravilla si è recato infatti presso un barber shop di Tocopilla, la sua città, per un taglio di capelli. Il proprietario ha pubblicato le foto con l'attaccante nerazzurro sui propri social.