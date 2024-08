La telenovela su San Siro si arricchisce di un plot twist improvviso: secondo il quotidiano Il Giorno, infatti, spiega che tra le varie soluzioni alternative all'acquisizione dell'area dello stagio Giuseppe Meazza annunciate da Inter e Milan esiste l'idea di rispolverare il progetto della Cattedrale, presentato nel 2019 come prima soluzione congiunta dei due club. Nella missiva spedita al sindaco Giuseppe Sala si legge come i club stiano valutando “l’acquisto delle aree Grandi funzioni urbane per lo sviluppo del nuovo stadio e delle strutture connesse. Nel rispetto degli indici previsti dal vigente Piano di Governo del Territorio, con contestuale rifunzionalizzazione del Meazza". In pratica, l'idea è quella di comprare l’impianto, riqualificandolo entro i limiti chiesti dal Comune.

Il piano iniziale prevedeva la costruzione di uno stadio, che per forma richiamasse le guglie del Duomo e la demolizione di San Siro. Negli anni, l’idea è stata parzialmente modificata e si è arrivati alla costruzione di un impianto “ex novo“ con la rifunzionalizzazione di San Siro, senza dimenticare il vincolo del secondo anello. Rimane poi il problema della capienza, all'epoca dei fatti stabilita in 60mila posti. L’ipotesi della Cattedrale, rimane in auge ma è la più complessa. I club, si tengono aperte tutte le strade e aspettano news.