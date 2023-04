Sold out era atteso e sold out è stato per questo Inter-Juventus, semifinale di ritorno di coppa Italia e sold out è stato. Il dato ufficiale conta infatti 75.491 spettatori totali, per un incasso lordo di 4.318.850 euro. Un bel colpo d'occhio per un'altra serata in cui la San Siro nerazzurra, ancora una volta, ha risposto presente.