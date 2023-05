Beppe Sala, sindaco di Milano, dice no al referendum per il futuro dello stadio di San Siro. Parlando dell’incontro che si terrà oggi tra Inter, Milan e collegio dei garanti sul referedum, che è stato promosso dall’associazione Referendum X San Siro, il primo cittadino è dell'opinione che in questo caso sia compito del Comune fare sintesi in una vicenda così complessa: "Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti sia un po’ difficile. Di recente a Parigi per il referendum sui monopattini, è andato a votare il 7%. Mi chiedo se va a votare il 7% dei milanesi e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l’opinione di quel 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me il secondo".

Sala conclude: "Come Comune abbiamo favorito questo incontro perché le squadre volevano avere un po’ di chiarezza sul processo di un potenziale referendum o meno. Ovviamente stanno facendo le loro valutazioni ed è corretto che sentano dalla viva voce dei garanti. Sarà un confronto per dare maggiori informazioni possibili alle squadre che sono intenzionate a fare un nuovo stadio, a fare un grande investimento ma devono capire in che contesto si muovono”.