San Siro si prepara ad accogliere l'Inter campione d'Italia per la prima volta in stagione. L'appuntamento è fissato in calendario per sabato 24 agosto alle 20:45, quando i nerazzurri ospiteranno il Lecce nella seconda giornata della Serie A 2024/25.

Il club nerazzurro informa i tifosi che da martedì 30 luglio alle 12:00 saranno in vendita i biglietti per assistere alla sfida, con un dettaglio da non sottovalutare: sarà attiva da subito la fase di vendita libera.