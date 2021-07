San Siro, presentata al Parlamento Europeo la proposta di Aceti

L’approdo a Strasburgo è figlio della petizione presentata per chiedere la possibilità di salvaguardare lo stadio

Nel pomeriggio di ieri è stato presentato al Parlamento Europeo il progetto per la riqualificazione dello stadio milanese di San Siro redatto dall’ingegnere varesino Riccardo Aceti insieme con Nicola Magistretti. Il lavoro sostiene la fattibilità di un recupero dell’impianto. L’approdo a Strasburgo è figlio della petizione che diverse associazioni milanesi hanno trasmesso all’Unione Europea per chiedere la possibilità di salvaguardare lo stadio attraverso un’adeguata riqualificazione, in luogo del suo abbattimento e dismissione.