San Siro, Monguzzi: “Dibattito pubblico? Andremo avanti, non ci blocca un codicillo”

Continua la battaglia dei Verdi sulla questione del Meazza

Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Milano, non si ferma. Nonostante il no al dibattito pubblico per questioni di regolamento, il tentativo verrà fatto lo stesso. "Sarebbe assolutamente incredibile che una cosa così importante come chiamare i cittadini a discutere possa essere bloccata dall’interpretazione di un codicillo. Voglio mandare avanti la volontà politica del Consiglio che è quella di coinvolgere i cittadini - dice al Corriere della Sera - Noi presenteremo la richiesta di eliminare il codicillo. Mal che vada si slitta di qualche giorno. In subordine la presentazione di una mozione che dica alla giunta di fare le stesse cose previste dal dibattito pubblico senza far riferimento al Regolamento, superando così la tagliola. Il Consiglio non si fa bloccare da un codicillo, gli uffici devono dire come andare avanti, non come fermarsi. Il referendum? Lo decidono i cittadini. È nelle mani dei cittadini e non della legge sugli stadi. Nel caso io firmerò sicuramente ma non posso neanche lontanamente pensare che il Consiglio non possa fare il dibattito pubblico. Non siamo nella repubblica delle banane".