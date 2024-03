Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, ha commentato sul suo profilo Facebook l'incontro avvenuto nella mattinata odierna tra Inter, Milan, WeBuild e Beppe Sala per valutare la possibilità di ristrutturare lo stadio San Siro. Nelle sue parole, una rassicurazione: "Il Comune di Milano è pronto a fare la sua parte, come ha detto il Sindaco, cedendo la struttura alle società, e facilitando così il percorso di ristrutturazione se Milan e Inter decideranno di confermare San Siro come loro casa anche per il futuro".

Maran aggiunge: "I lavori potrebbero iniziare già il prossimo anno e terminare in 24 mesi senza bloccare le attività all’interno dello stadio. Adesso la palla passa a WeBuild che in 90 giorni appronterà lo studio per poi avere le risposte dalle due società sportive. Entro giugno il Comune attende una risposta definitiva da parte delle squadre".