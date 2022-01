San Siro, il Comune avvia studio sull’area in vista del nuovo stadio

L'annuncio è dell'assessore Giancarlo Tancredi: "Nell'area ci sono molti progetti in corso e altri si aggiungeranno"

Queste le parole di Tancredi: "Abbiamo dato avvio a questo studio che per noi è uno studio d'area. Non vale solo per lo stadio, ma si tratta di un contesto che è effettivamente molto interessante dal punto di vista urbanistico perché si stanno muovendo molte cose: ci sono molti progetti in corso e altri si aggiungeranno. Ricordo che sull'arco ovest c'è il progetto di un parco molto bello dell'area 'SeiMilano'. Salendo c'è Piazza D'Armi che sarà destinata in gran parte a un parco pubblico e lo stesso progetto dell'ex Trotto è destinato in buona parte a verde in buona parte: si tratta di linee di sviluppo del verde che sono interessanti per la città. Lo studio d'area è anche sulla mobilità, sulla rigenerazione urbana e sulle criticità che ancora sono presenti in questo quadrante cittadino. Abbiamo avviato questo studio e cerchiamo di darci dei tempi adeguati alle aspettative del dibattito che c'è sul quadrante".