Il Comitato Referendum per San Siro non si fa andare giù le parole del sindaco Beppe Sala, che nei giorni scorsi ha chiuso le porte all'istituzione di un referendum per far esprimere i milanesi sul destino dello stadio. I portavoce, infatti, che "daranno battaglia affinché la popolazione possa esprimersi. Ormai non è nemmeno più San Siro il tema, perché ciò che lascia davvero basiti è la risposta del Sindaco a legittime contestazioni. Il Sindaco deve essere il primo Garante di un processo democratico e non il facilitatore degli interessi privati, osteggiando la partecipazione dei cittadini. La cortesia del Sindaco non può essere a corrente alternata e rivolta solo ed esclusivamente a chi vuole occupare duecentomila mq di spazio pubblico per sviluppare il proprio investimento.

L’autonomia dei Garanti si rispetta restando neutrali e non mandando “i miei” come Manzoniani rappresentanti del proprio volere".