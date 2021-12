San Siro demolito? Altobelli avvisa: “Saremo in 100mila alla prima picconata”

L'ex attaccante dell'Inter avvisa il sindaco Sala

Anche Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, si oppone alla demolizione di San Siro. Spillo ha infatti pubblicato su Instagram una storia con lo stadio nerazzurro e una frase che non lascia spazio a tante interpretazioni: "Saremo in 100mila quando il Sindaco Sala vorrà dare la prima picconata a questo museo del calcio".