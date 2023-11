La questione San Siro è diventata terreno di scontro fra le parti politiche del Consiglio comunale di Palazzo Marino. La Lega, che recita un ruolo di opposizione a Milano, già da tempo ha depositato un ordine del giorno, a firma del consigliere Samuele Piscina, che ancora non è stato dibattuto in Consiglio e recita: "Preso atto che il Milan ha già dichiarato che se non gli sarà concesso di realizzare il nuovo stadio a Milano, sarà costretta a cercare un nuovo luogo fuori e che la perdita anche solo di una delle squadre milanesi porterebbe a un danno economico senza eguali al Comune e alla città, invita il sindaco a fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che le due società calcistiche continuino a competere all’interno di una struttura sportiva sita nel Comune di Milano".

Da Piscina arriva poi un invito diretto proprio per il primo cittadino: "Lo invitiamo a relazionare in aula, convocando Milan e Inter e, nel caso in cui il ricorso contro il vincolo della sovrintendenza non producesse nel breve periodo risultati e i club non modificassero la loro posizione critica, a una riqualificazione del Meazza come impianto sportivo e per eventi tutto l’anno. Il sindaco Sala aspetta un miracolo dal cielo, continua a ripetere che vorrebbe fare un incontro con i club ma non li convoca. Meno chiacchiere e più azione".