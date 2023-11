Si è ripresa la Sampdoria che, dopo il successo tanto cinico quanto importante contro il Palermo, mette a referto la seconda vittoria filata, espugnando il Braglia di Modena. Brilla Sebastiano Esposito, centravanti di proprietà dell'Inter e in prestito ai blucerchiati, autore quest'oggi del primo gol con la maglia della Samp: "De Luca e Esposito hanno fatto un’ottima partita", ha detto Andrea Pirlo a Primo Canale: "Avevamo preparato questo tipo di gara. Una soluzione che potremmo adattare anche in altre occasioni. Ma intanto per la vittoria di oggi dobbiamo fare i complimenti a tutti", ha concluso.