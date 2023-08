Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Sudtirol, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha accolto Filip Stankovic, arrivato dall'Inter dopo la cessione ai nerazzurri di Emil Audero. Per il giovane portiere arrivano parole di elogio: "Stankovic è venuto per giocare, ha grandi potenzialità. Ha giocato due campionati in Olanda, è affidabile e non è inesperto come se uscisse dalla Primavera.

Si è già confrontato con giocatori di un certo tipo, si è messo subito al nostro servizio e vuole dimostrare il suo valore. Sono tranquillo, tra oggi e domani valutiamo cosa succederà per la partita di lunedì".