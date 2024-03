"Con i sé e con i ma non si va da nessuna parte" ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ascoli commentando il momento: "Domani abbiamo una partita importante per staccarci dalle squadre che ci stanno sotto e attaccarci a quelli che sono davanti. Oggi sono venuti tanti tifosi a salutarci, l'ambiente è positivo e questo ci deve dare una forza in più per vincere". Poi risponde anche su Esposito.

Come stanno Esposito e Borini?

"Si sono allenati per tutta la settimana. Sono arruolabili, non avranno tanti minuti nelle gambe, Esposito un po' di più".

Esposito può trovare spazio domani?

"Ha recuperato. Non ha tantissimi minuti nelle gambe ma una buona mezz'ora".