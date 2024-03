Vittoria in rimonta per la Sampdoria sull'Ascoli. In conferenza stampa il tecnico dei blucerchiati Andrea Pirlo ha così commentato la prova di Sebastiano Esposito, che tra l'altro ha impreziosito il suo ingresso con un assist: "Esposito aveva una mezz'ora, Borini dieci minuti. Ho cercato di mettere dentro questo tipo di giocatori perché so cosa possono dare. Hanno personalità e qualità e l'hanno dimostrato".