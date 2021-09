Sampdoria-Inter, venduti 5.500 biglietti: dato migliore rispetto al Milan

Continua la prevendita per il match di domenica pomeriggio a Marassi

Sensibili miglioramenti nella quota dei biglietti staccati in prevendita per il match di domenica tra Sampdoria e Inter: ad oggi, sono 5.500 i tagliandi già venduti. Un’affluenza maggiore rispetto alla prima di campionato contro il Milan nonostante anche l'assenza annunciata dei tifosi della gradinata Sud, come riporta La Repubblica.