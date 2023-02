Il successo nel derby di campionato contro il Milan ha confermato il trend positivo di un’Inter che, fatta eccezione per il ko interno con l’Empoli, è cresciuta sensibilmente di rendimento nelle ultime settimane. Per confermare quanto di buono fatto nelle recenti uscite, i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno superare lunedì una Sampdoria reduce dalla beffa atroce di Monza, un pareggio arrivato a recupero inoltrato su calcio di rigore. Stando alle quote di Betclic, il match pende fortemente verso il segno 2, quotato a 1.42. Paga 7.05, invece, la vittoria blucerchiata, con il pari a 4.45.