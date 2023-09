Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cittadella, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha aggiornato sulle condizioni di Sebastiano Esposito, affermando che l'attaccante di scuola Inter non è ancora al 100% della condizione, anzi: "Esposito non è ancora a posto. E' arrivato con qualche problema quest'estate, abbiamo cercato di recuperarlo per la partita di Cremona ma non era ancora al top. Ora abbiamo deciso insieme allo staff sanitario di metterlo a posto per averlo completamente recuperato".