Sebastiano Esposito deve ancora rimandare il suo debutto con la Sampdoria, club che ha raggiunto ufficialmente sette giorni fa, in prestito con diritto di opzione e contro opzione in favore dell'Inter. L'attaccante classe 2002 deve fare i conti con un problema fisico che si è portato dietro dalla preseason con i nerazzurri, come spiegato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia della gara col Venezia, valida per la terza giornata di Serie B: "Esposito è ancora infortunato, Borini e Ricci, invece, stanno bene, domani saranno a disposizione. Gli attaccanti sono sotto pressione, sentono da tv e giornali che cerchiamo altri giocatori, ma devono stare tranquilli perché avranno la possibilità di dimostrare il loro valore.

Giocare nella Samp significa giocare ad alti livelli, lo sanno bene. Sono tranquilli, sanno che hanno la fiducia da parte di tutti".