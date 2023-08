Domani sera, sarà Filip Stankovic il guardiano della porta della Samp, ospite della Ternana per l'esordio del suo campionato di Serie B. Dopo aver schierato tra i pali Nicola Ravaglia in Coppa Italia, Andrea Pirlo ha deciso di dare spazio al portiere arrivato in prestito dall'Inter: "Domani giocherà Stankovic, si è allenato bene - ha spiegato l'ex Juve in conferenza stampa -. Ha iniziato a capire cosa vogliamo, soprattutto nella fase di impostazione, quindi siamo tranquilli. E' un giocatore con personalità, che ha voglia di crescere. Domani avrà l'opportunità di giocare dall'inizio".