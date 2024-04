Stagione non particolarmente fortunata per Sebastiano Esposito, dal punto di vista degli infortuni. Rimarrà ai box anche per la gara di oggi contro il Palermo l'attaccante della Sampdoria di scuola Inter, anche se il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo ha affermato in conferenza stampa che la sosta forzata è prossima alla conclusione.

Il 22enne attaccante campano va verso il pieno recupero nella gara dello stadio Luigi Ferraris contro il Sudtirol, in programma sabato prossimo. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle la malasorte e dare una mano alla Samp nella volata finale per i playoff.