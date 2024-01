Sebastiano Esposito si ferma nel momento migliore della sua stagione, quello in cui aveva trovato continuità di prestazioni e gol con la maglia della Samp, andando a segno nel mese di dicembre quattro volte in cinque presenze. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha accusato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra che lo terrà ai box almeno per le prossime due settimane, dopo le quali svolgerà nuovi esami per vedere a che punto è il recupero.