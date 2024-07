Dopo il cammeo nella partita persa con il BFC Dynamo, Ebenezer Akinsanmiro oggi ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia della Sampdoria, vittoriosa per 4-2 contro il Magdeburg. Andrea Pirlo ha tenuto in campo il centrocampista nigeriano classe 2004, arrivato in blucerchiato dall'Inter in prestito annuale con diritto di riscatto e contro-opzione, per 74', prima di richiamarlo in panchina per inserire Mattia Vitale.