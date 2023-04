Occhio al Benfica. Questo il messaggio lanciato all'Inter attraverso Sportitalia.com da Eduardo Salvio, storico ex giocatore dell'Encarnado attualmente in forza al Pumas UNAM, nel campionato messicano: "L'Inter ha accumulato un buon vantaggio, ma il Benfica è una grande squadra e lo ha fatto vedere per tutta la durata di questa Champions League. Ha avuto un calo in queste ultime partite, ma ha il livello, l'allenatore ed i giocatori giusti per rialzarsi e fare una grande prestazione a San Siro. D'altronde, il percorso fatto fino a qui parla da sé e lo ha dimostrato nelle partite contro il PSG e contro la Juventus, che sono squadre molto forti.

Il Benfica però è stato all'altezza. Sia in casa che in trasferta, se l'è sempre giocata alla pari. Il PSG è stato a tratti superiore, ma la Juventus l'ha battuta nettamente in entrambe le partite. Ha dimostrato di poter affrontare qualsiasi squadra in Champions League".