Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, non si sbilancia sul derby di domani sera ma si pronuncia sull'indagine aperta dalla FIGC per il confronto tra il Milan e la Curva Sud dopo la partita di La Spezia. Da Firenze, a margine di un evento, Salvini ha replicato così alle domande sul match: "Mi avvalgo di non rispondere fino alla partita di domani sera. Però che si aprano fascicoli di inchiesta sulla discussione fra giocatori di calcio e tifosi... Penso e spero che ci siano cose più importanti di cui occuparsi". Una battuta anche sul discorso stadi: "Da ministro delle Infrastrutture mi devo assicurare che in Italia si acceleri nella costruzione di stadi nuovi e più sicuri.

Non possiamo permetterci di avere impianti vecchi rispetto agli standard europei. I fondi europei non vanno per gli stadi, mi sembra evidente. Conto sul fatto che i privati possano fare tanto, a Firenze, come a Milano, come a Roma. Non capisco perché debba essere il privato cittadino a pagare uno stadio nel quale probabilmente mai andrà. Spero si faccia il prima possibile".