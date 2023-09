Milano incasserebbe 'un colpo durissimo' se, come sembra, Inter e Milan decidessero di lasciare San Siro per costruire un nuovo stadio fuori dai confini del capoluogo lombardo. A dirlo è Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, in una lettera scritta per La Provincia di Lecco: "È noto a tutti il caso dello stadio di Milano, col rischio che Milan e Inter realizzino nuovi impianti fuori città. Sarebbe un colpo durissimo per l'immagine del capoluogo lombardo - le sue parole -. Eppure, una vicenda di rilevanza mondiale (rossoneri e nerazzurri sono famosi in tutto il globo, così come Milano!) è incagliata tra polemiche, indecisioni e quelli che il Presidente Silvio Berlusconi definiva 'lacci e lacciuoli'. Recentemente - ha proseguito Salvini - al Mit ho incontrato i dirigenti della AS Roma per fare il punto della situazione sull'auspicata nuova casa dei giallorossi.

A tutti gli interlocutori desiderosi di investire, ho ribadito il concetto: il calcio italiano è in fase di drammatico declino. Serve raddrizzare la rotta. Io posso garantire per quanto di mia competenza, e quindi sarò sempre pronto e disponibile ad accompagnare i progetti nell'ottica di migliorare le città e rendere più competitivi i nostri club e i nostri tornei".