Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo del Bologna, ha elogiato il tecnico rossoblu Thiago Motta ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Sta facendo un ottimo lavoro. Sono felice per l’ambiente, la città e la proprietà che lo meritano. Verso Joey Saputo e l’attuale proprietà dovrebbe avere un debito di riconoscenza, ma su questo mi sembra una persona seria. A volte i soldi non sono tutto. Secondo me rimane a Bologna”.