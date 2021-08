Salvatores: “L’addio di Lukaku fa male, anche se il belga mi ha deluso”

Il noto regista: "Dzeko non è la stessa cosa ma è un bravissimo giocatore. Lo scudetto sarà difficile quest'anno, ma ci proveremo"

Il regista Gabriele Salvatores, noto tifoso dell'Inter, ha parlato in esclusiva a Tutto Mercato Web del momento del club nerazzurro. Accodandosi al coro di critiche nei confronti del presidente Steven Zhang con una musica già ascoltata: "Ripeto una cosa che ha detto un mio amico. Se incontrassi Zhang gli direi che se hai i soldi per comprarti una Ferrari ma poi non li hai per mettere la benzina non cedi il motore, vendi la macchina. Fa male l'addio di Lukaku. Edin Dzeko non è la stessa cosa ma è un bravissimo giocatore. Il belga mi piaceva ma mi ha un po' deluso, pare che avesse già deciso di andare quanto è andato via Antonio Conte. Ormai purtroppo i tempi dove i giocatori erano affezionati alla maglia sono passati. Lo scudetto sarà difficile quest'anno, ma ci proveremo".